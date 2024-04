Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la scorsa notte contro lo sportello bancomat della filiale della banca Bper ad Orsara di Puglia, nel Foggiano. Il boato è stato udito in gran parte del paese. I danni sono in corso di quantificazione e non è chiaro se i malviventi siano riusciti a rubare il denaro contenuto al suo interno. I carabinieri che conducono le indagini stanno analizzando i filmati della videosorveglianza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA