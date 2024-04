++ Truffa su fondi europei, Decaro revoca delega ad assessore ++

(V.'Truffa aggravata su fondi europei...' delle 10.48) Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha revocato la delega all'assessore al Bilancio, Alessandro D'Adamo, dopo essere stato "informato della esistenza di una attività di indagine da parte della Procura europea" nei confronti dell'assessore "che riguarderebbe la sua professione".

"L'esercizio di importanti funzioni pubbliche quali quelle di assessore deve essere privo di qualsiasi sospetto. È un dovere nei confronti dei cittadini e - conclude Decaro -, consente agli interessati di potersi difendere liberamente".

L'assessore del Comune di Bari Alessandro D'Adamo, al quale oggi il sindaco Decaro ha revocato la delega al Bilancio, è tra le tre persone indagate, a vario titolo, dalla Procura europea truffa aggravata per le erogazione pubbliche e emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Il reato viene ipotizzato perché D'Adamo è il legale rappresentante della società di formazione Kronos. Sono indagati anche la sorella Annalisa (referente di una ditta individuale che forniva le docenze agli enti di formazione) e Danilo Cicchetti, legato alle società di formazione.

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Bari ha compiuto perquisizioni presso i domicili degli indagati e gli uffici degli enti di formazione. Le indagini, quindi, non riguardano l'attività assessorile di D'Adamo. Durante le perquisizioni, tuttora in corso, i finanzieri hanno sequestrato documentazione amministrativa e contabile. Le società indagate per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sono tre: Kronos, Sinergia e Kronos II che hanno sedi a Bari (Kronos ha sedi secondarie in provincia di Bari).



