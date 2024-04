Entra gratis a Expolevante chi corre con Vivicittà

Chiunque indosserà la pettorina per partecipare alla 40esia edizione di Vivicittà, in programma domani a Bari, entrerà gratuitamente a Expolevante, la rassegna dedicata al tempo libero in corso in Fiera del Levante. È quanto rende noto l'Ente fieristico specificando, in una nota, che l'ingresso gratuito vale anche per la giornata di oggi. "Portate il pettorale ritirato al villaggio di Vivicittà, raggiungete Expolevante e mostratelo alla biglietteria dove potrete ritirare il biglietto di ingresso gratuito", spiega l'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli.

A pensare l'iniziativa è stato il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli. "Così - dice - abbiamo pensato di diffondere il messaggio dello sport che fa bene a tutti facendo vivere alla cittadinanza due giornate di festa".

Expolevante offre numerose attività dal gaming, al tattoo, dal villaggio gastronomico alla nautica, dal pet alle auto, moto, bici e altro che riguarda il tempo libero.



