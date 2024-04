Sequestrati 22 fabbricati abusivi nel Foggiano, 13 indagati

Sono 22 i fabbricati abusivi sequestrati dalla polizia a San Severo, nel Foggiano, in esecuzione di un decreto del gip del tribunale di Foggia.

Tredici persone sono indagate per occupazione abusiva di suolo pubblico. Le indagini hanno riguardato una nuova serie di fabbricati costruiti senza autorizzazione né agibilità, destinati a garage di pertinenza di alcune abitazioni. Gli investigatori evidenziano una trasformazione urbanistica dell'area con una concreta alterazione della originaria destinazione d'uso e l'occupazione di spazi pubblici, per fini privati, che potevano essere destinati a strade e marciapiedi, o aree di pubblica utilità.

L'operazione si inserisce nell'ambito delle indagini che l'anno scorso hanno portato al sequestro di circa 160 manufatti abusivi e dalle quali è emerso un traffico di sostanze stupefacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA