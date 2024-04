La statua di Sant'Oronzo torna in piazza a Lecce

E' festa a Lecce dove la statua di Sant'Oronzo è tornata al centro dell'omonima piazza intitolata al patrono della città. La copia bronzea della statua originale, quest'ultima ormai troppo fragile per essere esposta agli agenti atmosferici, è giunta nel pomeriggio accolta in piazza dalla banda della città, tra gli applausi della gente, e alla presenza del sindaco, Carlo Salvemini, e dell'intera giunta comunale.

La statua, progettata e realizzata dalla Fonderia Nolana della famiglia Del Giudice con la tecnica del laser scanner per garantire la massima fedeltà con l'originale, è stata collocata davanti al Sedile dove resterà esposta al pubblico fino alla mattina di sabato 13 aprile, quando sarà collocata sulla colonna da dove svetterà nuovamente a protezione della città. Il 30 gennaio del 2019 la statua realizzata nel 1739 in sostituzione di una precedente opera andata distrutta a causa di un incendio, venne rimossa dalla colonna e portata a terra per le operazioni di restauro. Non è solo un simbolo religioso, ma un'icona di identità e orgoglio per tutti i cittadini di Lecce.



