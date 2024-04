Dottoressa aggredita a Foggia, 'è provata e valuta di fermarsi'

(V.' Dottoressa aggredita da pazienti nel...' delle 17.15) "La dottoressa è estremamente provata sia sotto il profilo fisico sia sotto quello psicologico e in queste ore sta mettendo in dubbio la possibilità di continuare a svolgere l'attività di medico". Lo afferma la direttrice del pronto soccorso Paola Caporaletti in riferimento alla dottoressa aggredita sabato sera in pronto soccorso a Foggia. La malcapitata ha preferito non rilasciare dichiarazioni personalmente ma ha consegnato tutta la sua amarezza alla direttrice. "In questo clima - continua Caporaletti - è diventato impossibile continuare a svolgere la professione".

La dottoressa aggredita per due volte sabato scorso - una verbalmente e la seconda anche fisicamente con un pugno in pieno volto - ha grande esperienza. Da oltre venti anni presta servizio tra pronto soccorso e postazione 118 dell'Asl e conosce bene le dinamiche delle situazioni di emergenza-urgenza.

"E' veramente una situazione triste. Questi continui attacchi - prosegue Caporaletti - inducono sempre più medici ad allontanarsi dal servizio pubblico baluardo di civiltà invidiato da altre nazioni. Così facendo ben presto i pazienti troveranno quella porta del pronto soccorso chiusa per assenza di medici.

E' un sistema al collasso che, continuando così, rischia il tracollo definitivo", conclude la direttrice del pronto soccorso.



