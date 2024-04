Milan-Lecce 3-0

Quinta vittoria di fila in campionato per il >Milan che batte 3-0 il Lecce blindando il secondo posto. Ora la squadra di Pioli può concentrarsi per l'andata dei quarti di Europa League che giovedì vedrà i rossoneri sfidare la Rom a.

A decidere il match contro i pugliesi le reti di Pulisic, a segno in avvio del primo tempo (6') e di Giroud (20' pt). I salentini, sotto di due gol, restano in 10 per l'espulsione di Krstovi. Nella ripresa, arriva il terzo gol che porta la firma di Rafael Leao.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA