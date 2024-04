Ex Ilva: sindaco Taranto,avviare tavolo per accordo di programma

"Piuttosto che avventurarsi in dichiarazioni molto spiacevoli fuori dal tempo e dalla realtà, come abbiamo comunicato ai commissari di governo di Acciaierie d'Italia alla loro recente visita a Palazzo di città, ci aspettiamo con sollecitudine il ristoro dei crediti vantati dall'indotto ionico e l'avvio di un tavolo tecnico per la redazione dell'accordo di programma, che non potrà che precedere qualunque tentativo di vendita dei compendi aziendali". Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, aggiungendio che "il piano industriale va condiviso qui ed ora con la città, non è un fatto meramente sindacale. O qualunque privato si avvicinerà all'ex Ilva è garantito che troverà un clima molto difficile".

Ai commissari "di governo - ribadisce il primo cittadino - spetta il compito gravoso di preparare il futuro, nell'interesse della comunità locale, non solo del Paese o del mercato. Per tali motivi, sul loro tavolo devono esserci i temi più disparati e strategici, ai fini di una positiva collaborazione con il territorio: dal riclassamento delle aree soggette ad aliquota comunale, alla retrocessione di spazi alla città e al suo porto, dalla riperimetrazione del Sin di Taranto - incalza Melucci - alla risoluzione dei contenziosi giudiziali in essere, dalla istituzione della sede legale in riva allo Ionio al sostegno all'autonomia universitaria, alla ricerca e all'innovazione a Taranto, naturalmente oltre al carico di misure necessarie per l'ambiente e la salute".

Per raggiungere "in tempi accettabili simili obiettivi - conclude il sindaco - gli enti locali possono mettere a disposizione le risorse della programmazione europea 2021-27, ma servono coraggio e chiarezza".



