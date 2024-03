Calcio: Gotti, 'il Lecce affronterà la Roma con coraggio'

Luca Gotti, tecnico del Lecce, si prepara al debutto casalingo in un via del Mare sold-out contro la Roma, rigenerata dall'arrivo di Daniele De Rossi. E la forza dell'avversario potrebbe dare una certa libertà mentale ai suoi uomini. "I tre punti conquistati a Salerno - osserva Gotti - aiutano a considerare ogni partita un'occasione, ed è questo che cercheremo di fare nella gara di lunedì prossimo. L'atmosfera del via del Mare pieno farà la differenza e ci darà un'ulteriore spinta. Contro la Roma andremo a giocarci la partita come un'opportunità".

Una gara ostica che nasconde molte insidie: "Loro - prosegue l'allenatore - hanno cambiato molto nel passaggio da Mourinho a De Rossi. Sono propositivi, dominano il campo, cercano il palleggio e fraseggiano stretti. E la qualità di palleggio è il grande cambiamento di questi due mesi. Mantengono le caratteristiche di pericolosità con singoli giocatori di livello. Come batterli? Mettendo in campo una gestione, e la chiave è a due nomi: intensità e coraggio, insomma una via di mezzo tra cose fisiche e mentali. E quando affronti le grandi squadre la giocata del singolo può fare la differenza, ma servirà anche fortuna".

Sulle scelte dell'undici iniziale, Gotti si riserva ancora qualche dubbio. "Alcuni nazionali, complici i trasferimenti e l'impegno agonistico - ammette - sono arrivati piuttosto stanchi ma cercherò di fare in modo che lunedì siano al massimo dell'efficienza fisica".

Su Banda e Sansone, alle prese con problematiche diverse, l'allenatore è esplicito: "Banda si è avvicinato al gruppo, ha ricominciato a sorridere, domani nella rifinitura farò le mie valutazioni. Sansone ha una piccola gastroenterite, oggi ha saltato l'allenamento ma non presenta grandi problemi in ottica partita", conclude Gotti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA