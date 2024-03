Sindaco Trani striglia movida per fischi a processione Madonna

Si dice indignato e spiega di provare "vergogna" per gli applausi e i fischi che intorno alle tre del mattino hanno accolto l'avvio della processione dell'Addolorata a Trani. Il sindaco della città, Amedeo Bottaro, tramite i social, striglia la movida.

"L'istinto sarebbe quello di farvi trovare i locali tutti chiusi il prossimo anno - sbotta sui social il primo cittadino - ma mi rendo conto che, pur essendo tanti, non siete tutti e che pertanto il problema non è di ordine pubblico ma è di ordine morale che davvero avete perso, se mai ne abbiate avuta una di morale".

Il rito pasquale è il fulcro della devozione cittadina ed è molto partecipato. "Gli applausi e i fischi partiti da alcuni ragazzi all'uscita della Madonna Addolorata - aggiunge Bottaro - mi hanno fatto provare vergogna".



