Petruzzelli, il 29 marzo concerto direttore stabile Montanari

Il prossimo 29 marzo, con inizio alle 20.30, il direttore stabile Stefano Montanari dirigerà l'orchestra e il coro del teatro Petruzzelli di Bari in un concerto nell'ambito della stagione concertistica 2024 che, prossimamente, sarà trasmesso da Rai Radio 3. Maestro del coro è Giovanni Farina, soliste sono Lilit Davtyan (soprano) e Tetiana Miyus (soprano). Il programma propone 'Le martyre de Saint Sébastien', suite per soli, coro e orchestra di Claude Debussy; 'Ma mere l'oye', suite per orchestra di Maurice Ravel; 'Bolero', in Do maggiore, per orchestra di Maurice Ravel. Il successivo appuntamento della stagione è fissato per domenica 7 aprile (ore 19) con il recital del pianista Emanuele Arciuli che proporrà al pubblico un programma dedicato ad Andante e variazioni, in Fa minore di Franz Joseph Haydn e 'People united will never be defeated', 36 variazioni per pianoforte su 'El pueblo unido jamás será vencido' (1975) di Frederic Rzewski. I biglietti sono in vendita su www.vivaticket.it e al botteghino del teatro Petruzzelli, aperto il lunedì (dalle 10 alle 14), dal martedì al sabato (dalle 11 alle 19) e la domenica (dalle 10 alle 13).

Montanari, ricorda la fondazione Petruzzelli, è direttore stabile dell'orchestra del teatro. Diplomato in violino e pianoforte con lode, si è perfezionato in musica da camera con Pier Narciso Masi all'Accademia musicale di Firenze, cui è seguito il diploma da solista con Carlo Chiarappa al Conservatorio di Lugano.



