Stalking su donna incinta, indagato Morgante (Noi Moderati)

La Procura di Bari ha emesso un avviso di fine indagine nei confronti del vicepresidente nazionale di Noi Moderati ed ex consigliere regionale pugliese, Luigi Morgante, accusato di atti persecutori con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di una donna a cui era legato da una relazione sentimentale. L'atto solitamente prelude a una richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo l'accusa, Morgante avrebbe minacciato e molestato la donna dopo che questa gli aveva comunicato di essere incinta, provocandole un perdurante stato di asnia e di paura. A luglio del 2023, l'avrebbe offesa, minacciata e aggredita tirandole i capelli e colpendola con un bastone alle gambe. Nei mesi successivi e fino al novembre 2023 - secondo quanto scritto nell'avviso di conclusione delle indagini firmato dalla pm Silvia Curione - Morgante, in diverse circostanze, l'avrebbe in un'occasione schiaffeggiata, in un'altra le avrebbe messo le mani intorno alla gola e, dopo averla spinta sul divano, avrebbe cercato di soffocarla. In base a quanto emerso dalle indagini, Morgante avrebbe minacciato la donna con l'intento di farla abortire dicendole: "Questo bambino non deve nascere, tu sei morta".



