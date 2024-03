Falso allarme a Giurisprudenza a Bari, evacuato edificio

Momenti di paura sono stati vissuti nel pomeriggio nel palazzo di Giurisprudenza a Bari a causa di un allarme che al momento si è rivelato infondato. Decine di persone che si trovavano nell'edificio, anche per le sedute di laurea, si sono riversate in strada. A quanto si apprende, si sarebbe trattato di un allarme sonoro proveniente dai sotterranei dell'università in cui si trovano le caldaie, forse a causa di un malfunzionamento.

L'area è stata delimitata e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. "Non sappiamo esattamente cosa sia successo - dicono alcuni studenti - ma siamo usciti tutti perchè abbiamo avuto tanta paura".



