Bif&st, 'Il mio posto è qui' vince miglior regia e attrice

Il mio posto è qui di Cristiano Bortone e Daniela Porto raddoppia al Bif&st, che si chiude stasera, aggiudicandosi il premio Giuliano Montaldo alla miglior regia e il Mariangela Melato alla miglior attrice protagonista andato a Ludovica Martino. Questo quanto stabilito dalla Giuria della sezione competitiva ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano, presieduta dalla produttrice Donatella Palermo.

Il Premio Gabriele Ferzetti al miglior attore protagonista è invece andato ad Antonio Folletto per il film Sottocoperta di Simona Cocozza e, infine, una menzione speciale alla fotografia a Duccio Cimatti per il film Zamora di Neri Marcorè.

Queste le rispettive motivazioni: "Per aver raccontato con forza, semplicità e rispetto una storia esemplare di emancipazione e lotta al pregiudizio in un luogo e in un tempo apparentemente lontani" per il premio alla regia a Il mio posto è qui. Mentre per l'attrice Ludovica Martino: "Per aver illuminato l'intero film e aver interpretato con credibilità ed emozione la figura di una donna che contro ogni possibilità riesce a prendere in mano la sua vita".

Per Antonio Folletto, miglior attore in Sottocoperta, invece: "Per aver interpretato con delicatezza e credibilità il protagonista di una favola moderna, che vive in un mondo che aspetta solo di prendere il volo".

"Per aver illuminato gli anni '60 con una luce che dopo aver visto il film li rappresenterà nel nostro immaginario. Una fotografia realizzata con grande perizia tecnica e con il coraggio della poesia", sono infine le motivazioni dedicate a Duccio Cimatti, direttore della fotografia di Zamora di Neri Marcorè.

I vincitori saranno annunciati al teatro Petruzzelli nel corso della conferenza stampa di chiusura.



