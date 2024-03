Biblioteca in ospedale a Taranto, disponibili duemila testi

Uno spazio dedicato alla promozione della lettura rivolto non solo a degenti, personale in servizio in ospedale e studenti della Facoltà di Medicina ma anche ai cittadini interessati. E' l'obiettivo della nuova biblioteca inaugurata oggi nel padiglione Vinci dell'ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Grazie all'associazione L'Obiettivo, da giovedì 28 marzo, presso la sala antistante l'Auditorium, la biblioteca fungerà da sala lettura e permetterà il prestito di libri. Il servizio sarà operativo tutti i lunedì e i giovedì dalle 9.30 alle 12.30.

La sala è stata attrezzata con scaffalature e suppellettili acquistati dall'associazione grazie ai fondi del Ministero dei Beni Culturali e con circa duemila testi di autori moderni e contemporanei, dalla narrativa ai saggi alla storia. La biblioteca sarà disponibile anche per le persone ricoverate: ogni mercoledì pomeriggio, dalle 16.30 alle 18, i volontari in servizio si sposteranno nei reparti con un carrellino di libri per poter così evadere le richieste di chi è impossibilitato a raggiungere la struttura.

Un punto lettura, ovvero uno spazio con dei libri a libera consultazione, sarà operativo anche nella sala d'attesa del Cup (centro unico di prenotazione).

Una prima biblioteca fu realizzata nel 2016. Dopo la pausa dovuta alla pandemia, la direzione Asl ha individuato un nuovo spazio aperto anche alla comunità. La collaborazione con l'associazione L'Obiettivo continuerà: anche al costruendo ospedale San Cataldo, infatti, è prevista un'area dedicata alla biblioteca.



