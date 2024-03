Pagliaro, 'esercito pacifico in Salento contro eolico offshore'

"Un esercito pacifico, unito dall'amore per il Salento e dalla voglia di proteggerlo, contro l'esercito di pale galleggianti che minaccia il nostro mare. È questa l'immagine che fotografa la grande manifestazione di un giorno, il 17 marzo a Porto Miggiano, dove abbiamo già manifestato il 21 novembre 2021 e l'1 maggio 2022. Più che un sit-in, è diventato l'inno alla bellezza del Salento e allo stesso tempo il grido di battaglia di un territorio stanco di essere sfregiato dalla bramosia di denaro delle multinazionali".

Lo dichiara Paolo Pagliaro, capogruppo de La Puglia Domani in Consiglio regionale, commentando la manifestazione di oggi contro gli impianti eolici offshore.

"Il Salento che non si arrende, non retrocede. Il Salento - prosegue - fiero e orgoglioso combatte per il futuro dei propri figli. Siamo la terra del sole, del mare e del vento, è vero, ma non vogliamo diventare terra di conquista per chi vuole sfruttarci. Non può esserci futuro se ci lasciamo colonizzare, abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli una terra più bella di quella che abbiamo trovato".

"Ci siamo ritrovati tutti assieme in quest'angolo di paradiso - conclude - per dire no a tutte le mega centrali del vento che le multinazionali vorrebbero piazzare, nel Salento e in Puglia, a pochi chilometri dalle nostre coste, come in un grande risiko che calpesta la bellezza e ogni logica di corretta pianificazione dello spazio marittimo".



