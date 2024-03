Il Sudfestival premia Margherita Buy per la regia di Volare

All'attrice e regista Margherita Buy sarà conferito domani a Monopoli il premio 'Sudestival 2024 Buona la prima!'. Si tratta di un'iniziativa legata alla 24esima edizione del Sudestival, promosso dall'associazione culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Margherita Buy riceverà il riconoscimento al teatro Radar (ore 20.30) per il suo esordio alla regia con 'Volare': il film sarà proiettato sul grande schermo dopo una introduzione della regista e della giornalista Barbara Sorrentini.

Oggi, intanto, gli organizzatori del Sudestival, sempre al teatro Radar, omaggeranno l'attore di origini pugliesi Walter Chiari con una serie di appuntamenti. Alle 18 ci sarà la presentazione del libro '100% Walter, Biografia di un genio irregolare' (Baldini+Castoldi, 2024) di Simone Annichiarico e Michele Sancisi, in anteprima pugliese. Si proseguirà alle 19.30 con la proiezione del documentario 'Meglio esser Chiari' firmato dal figlio dell'attore, Simone Annicchiarico, e da Cecilia Formenti. 'Meglio esser Chiari' è un viaggio all'interno dei ricordi che i grandi dello spettacolo italiano hanno dell'attore: da Sandra Mondaini a Pippo Baudo, e ancora Iva Zanicchi, Carlo Vanzina e anche l'ex calciatore Gianni Rivera.

Alle 20.30 spazio alla commedia all'italiana con 'Walter e i suoi cugini', il film del 1961 diretto da Marino Girolami che vede come protagonista Walter Chiari.

Il Sudestival, si legge in una nota, "è espressione dell'Apulia Cinefestival Network, afferisce all'Afic (Associazione Festival italiani di cinema) ed è componente della 'Rete dei Festival dell'Adriatico'.



