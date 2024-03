Bari celebra il cinema con Fuori Bif&st, 'diffondiamo cultura'

Appuntamenti culturali e intrattenimento tutti ispirati dall'arte cinematografica animeranno Bari dal 16 al 23 marzo prossimi grazie alla rassegna Fuori Bif&st che trasformerà strade e piazze in luoghi in cui festeggiare il cinema in occasione della XV edizione del Bari International Film&Tv Festival che si svolgerà negli stessi giorni. Il cartellone, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a palazzo di città, prevede un centinaio di appuntamenti tra allestimenti, mostre, proiezioni, aperitivi e laboratori a tema che coinvolgeranno più di 50 attività commerciali e 20 operatori culturali.

"Non tutti purtroppo riescono a partecipare al Bif&st ma di certo tutta la città potrà partecipare agli appuntamenti del fuori festival", ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, spiegando che è stata lanciata "una call rivolta agli operatori commerciali e culturali per organizzare eventi a tema cinema, partendo dalle serie televisive e dai film girati negli ultimi mesi qui a Bari, che tanto hanno fatto parlare della nostra città in tutta Italia".

"Bari dimostra una grande sensibilità rivolta non solo all'industria cinematografica intesa come produzione ma al cinema nel suo complesso: un risultato dovuto a diversi fattori, fra cui un'amministrazione comunale attenta al cinema e particolarmente rapida nella risposta amministrativa alle esigenze delle produzioni", ha commentato Antonio Parente, direttore generale di Apulia film commission, evidenziando che il "Fuori Bif&st è un'occasione per approfondire e diffondere la cultura cinematografica e un volano importante per gli stessi ospiti del festival, che in queste giornate trovano una città non solo bella e vivace ma anche sintonizzata sui contenuti della rassegna".

Tra gli appuntamenti in programma, il 23 marzo alle 17.30, il tour gratuito 'Passeggiando con la Lolita' per ammirare le bellezze dei luoghi dove è stata la fiction della Lolita Lobosco.



