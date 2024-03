Gazzè, Crowe e Dire Straits legacy al Multiculturita festival

L'obiettivo è "offrire al pubblico un'esperienza indimenticabile e contribuire alla crescita del nostro territorio". Così Nicola Taranto, direttore generale dell'associazione Multiculturita, presenta la nuova edizione del Multiculturita Festival che si svolgerà a Capurso, in provincia di Bari, dal 18 al 20 luglio prossimi. A inaugurare la rassegna sarà Max Gazzè, ora impegnato nell'European Tournée, che a Capurso regalerà alcuni dei suoi più grandi successi come Il Solito sesso, Vento d'estate, Ti sembra normale.

Nella seconda serata a esibirsi sarà il gladiatore Russell Crowe che, con i The Gentlemen Barbers, promette "un'esperienza musicale esclusiva destinata a rientrare negli annali della nostra terra", assicurano gli organizzatori.

La serata finale è affidata ai Dire Straits legacy, concept band formata da alcuni ex membri della rock band britannica, insieme ad altri personaggi di spicco nel mondo della musica.

La manifestazione è stata sempre caratterizzata da artisti del panorama nazionale e internazionale come Pat Metheny, Fabio Concato, Gino Paoli, Roberto Vecchioni, Raphael Gualazzi, Dardust ed Edoardo Bennato.

I biglietti sono già disponibili sul circuito ciaotickets.it.





