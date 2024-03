Al 'Piccinni' intitolati i palchi alle attrici Defano e Viggiano

Conservare la memoria e testimoniare l'affetto di un'intera comunità. In ricordo delle attrici Mariolina Defano e Rachele Viggiano, sono stati intitolati alle due attrici due palchi del primo ordine nel teatro Piccinni a Bari, in occasione della giornata internazionale della donna.

All'evento hanno partecipato tra gli altri l'assessora alle Culture Ines Pierucci e l'assessore al Patrimonio Vito Lacoppola.

Due donne, si legge in una nota del Comune di Bari, "che attraverso l'arte della scena hanno espresso il proprio talento e la propria sensibilità". Mariolina Defano (deceduta nel 2020), è stata tra le attrici più conosciute del teatro in vernacolo barese. Durante la sua carriera ha lavorato, anche, con importanti registi del panorama della cinematografia nazionale.

come Liliana Cavani, Carlo Vanzina, Leonardo Pieraccioni, Sergio Rubini. Rachele Viggiano (morta nel 2021) è stata pedagoga, attrice, autrice e regista: dopo aver fondato nel 1997 la Scuola Teatrale di Bari, è stata impegnata in produzioni del circuito nazionale al fianco di registi come Carlo Croccolo e di attrici di fama come Maria Rosaria Omaggio.

"Oggi si celebra la giornata internazionale delle donne - ha esordito Ines Pierucci - ma, come avrebbero detto Mariolina e Rachele, l'8 marzo va celebrato tutti i giorni con le donne che, a teatro e fuori dal teatro, testimoniano la passione, l'abnegazione e la determinazione necessarie per affermarsi nelle professioni e nel mondo della scena". L'assessore Lacoppola aggiunge che Mariolina Defano e Rachele Viggiano "hanno lasciato il segno nella storia culturale della nostra città".



