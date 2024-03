8 marzo, in Puglia il docufilm 'Libere di Vivere'

Saranno cinque in Puglia le proiezioni del docufilm 'Libere di …Vivere' nato da un'idea di Claudia Segre, presidente della fondazione "Global Thinking Foundation". Secondo un rapporto di Bankitalia la Puglia è tra le regioni con il divario occupazionale più alto: le donne che lavorano sono il 32,8% contro il 59,7% degli uomini e così il docufilm, si legge in una nota, vuole "sensibilizzare gli studenti e l'opinione pubblica sul tema della violenza economica di genere". L'evento si inserisce nel tour di proiezioni in giro per l'Italia, che ha come tema 'Sport, sicurezza e salute per l'inclusione sociale'. In Puglia il primo appuntamento sarà l'11 marzo ad Altamura, con due proiezioni, alle 9:30 destinata a una platea di 500 studenti, l'altra nel pomeriggio, alle 15:30 al Multicinema Teatro Mangiatordi. Il 12 marzo, sarà a Biccari, ore 18, presso la sala Bollenti Spiriti. Il 13 marzo a Foggia, nell'aula magna del liceo Poerio alle 9:15, mentre a Giovinazzo, alle 18:30, nella sala S.Felice ci sarà uno workshop sull'empowerment femminile, dal titolo 'Violenza economica: assumere consapevolezza conto su di me'. L'ultima proiezione sarà il 14 marzo a Bisceglie, alle 9, presso il cinema Politeama Italia.

L'opera scritta e diretta da Antonio Silvestre, si snoda attraverso testimonianze reali di donne, intervallate da immagini di finzione interpretate dalle attrici Stefania Pascali e Giulia Cappelletti. 'Libere di… Vivere' racconta "la vita di Stella, che dopo il matrimonio e la nascita della prima figlia, si vede costretta a lasciare il lavoro; col passare degli anni l'idillio familiare si trasforma in un inferno. Ma Stella saprà trovare la forza di cambiare lanciando un messaggio di speranza e rinascita". A questa storia si intrecciano quattro testimonianze di donne nella quale il primo elemento scatenante della spirale della violenza è la sopraffazione economica.





