Steve Coleman inaugura 'Musiche corsare' al Forma di Bari

Tra le figure più rappresentative del jazz contemporaneo, il sassofonista newyorchese Steve Coleman inaugura, martedì 5 marzo (ore 20.45), al Teatro Forma di Bari, la rassegna 'Musiche corsare' della quale sino al 23 marzo saranno ospiti Scott Hamilton e Jim Rotondi nel progetto Great Encounters, Gabriele Mirabassi con Marco Bardoscia e Dhafer Youssef con Raffaele Casarano. La rassegna, organizzata dall'associazione Nel Gioco del Jazz, quest'anno è dedicata all'arte dell'esplorazione nel segno di Marco Polo, del quale ricorrono settecento anni dalla scomparsa.

Fondatore del movimento artistico M-Base e del gruppo Five Elements, capace di tenere insieme tradizione afro-americana, funk, ritmi metropolitani e sonorità latinoamericane dentro improvvisazioni labirintiche, Steve Coleman si esibisce con un quartetto 'pianoless' composto da Jonathan Finlayson alla tromba, Rich Brown al basso elettrico e Sean Rickman alla batteria.

Protagonista del secondo appuntamento, sabato 9 marzo, sarà un altro sassofonista americano, il tenorista Scott Hamilton, esponente di spicco del jazz mainstream e interprete di una musica elegante, basata su un impeccabile fraseggio e un sound che lo impose per la dolcezza del suono già negli anni Settanta.

Il sessantanovenne musicista di Rhode Island sarà ospite, con il connazionale Jim Rotondi, trombettista dalla classe cristallina, del progetto Great Encounters creato intorno al pianista Renato Chicco, al batterista Andy Watson, al chitarrista Guido Di Leone e al contrabbassista Giampaolo Laurentaci. Giovedì 21 marzo il clarinettista Gabriele Mirabassi ritroverà per 'Legnomadre' il contrabbassista salentino Marco Bardoscia a capo di un quintetto di grande coesione stilistica formato dal pianista William Greco, dal batterista Dario Congedo e dal percussionista Simone Padovani.

Chiusura sabato 23 marzo tra Tunisia e Salento con l'incontro tra il menestrello Dhafer Youssef e il sassofonista dalle sonorità mediterranee Raffaele Casarano, che con Mirko Signorile al pianoforte, Gianluca Aceto al basso, Marco D'Orlando alla batteria e Alessandro Monteduro alle percussioni presenta l'album 'Anì Live', mix di jazz, world music e rap e condito da un tocco spirituale. Info 338.9031130.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA