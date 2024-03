Oltre 250 trattori in marcia sulla statale 16 verso Foggia

Oltre 250 trattori - secondo i dati forniti dagli organizzatori e dalla Polizia - sono partiti dall'area Green Park di San Severo (Foggia) per giungere la vicina Foggia attraverso la statale 16. A darne notizia il comitato del presidio agricoltori italiani. "Un lungo corteo è appena partito e diretto a Foggia - ha sottolineato uno degli agricoltori Antonio De Rosa del presidio di Lucera. C'è una rappresentanza di tutti i presidi della provincia di Foggia". Il corteo arriverà davanti alla villa comunale di Foggia dove gli agricoltori incontreranno la cittadinanza per spiegare ancora una volta le ragioni della protesta. Nel corso della manifestazione davanti alla villa - confermano gli agricoltori - saranno distribuiti prodotti agricoli. Poi il corteo di trattori attraverserà le vie del centro cittadino di Foggia.

Dal comitato sottolineano che "la manifestazione è per il futuro di tutti. Perchè il cibo non sia oggetto di speculazioni da parte della grande distribuzione, perchè sulle nostre tavole giungano solo cibi sani e perchè i cibi importati dall'estero rispettino le nostre stesse regole di produzione e qualità".





