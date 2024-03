Agricoltori in protesta a Foggia regalano prodotti ai cittadini

(v. 'Oltre 250 trattori in marcia...' delle 10:35) "Siamo qui a Foggia per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche del mondo agricolo e stiamo distribuendo i prodotti della nostra terra". Così Raffaele Miano, una degli agricoltori che partecipa alla manifestazione di protesta contro le politiche europee in corso nel capoluogo dauno dove, attraversando la statale 16 a bordo dei trattori, sono giunti centinaia di agricoltori. "Stiamo battendo sulla questione dell'istituzione del granaio d'Italia - evidenzia - sulla tracciabilità dei prodotti e sulle assunzioni della manodopera. Stiamo facendo una manifestazione nell'interesse di tutta la popolazione".



