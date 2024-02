Oltre la precarietà, Cgil Bari avvia ciclo incontri interattivi

Capire cosa sia la precarietà e, attraverso una serie di talk e dibattiti itineranti nel territorio della Città metropolitana di Bari, provare a suggerire soluzioni. E' lo scopo dell'iniziativa 'Oltre la precarietà', organizzata dalla Cgil Bari e presentata questa mattina nel capoluogo pugliese. Presenti, oltre al segretario generale provinciale Domenico Ficco, anche gli altri partner del progetto: Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia; Fiorenza Pascazio, presidente Anci Puglia; Roberto Voza, docente di Diritto del lavoro all'università di Bari; Carmelo Rollo, presidente Legacoop Puglia; Michele Piccione, presidente Cna Bari; Marco Bronzini, consigliere della Città metropolitana di Bari. L'iniziativa consiste in sei focus, da marzo a ottobre 2024, ognuno dedicato a una specifica forma di precarietà e temi quali disuguaglianze sociali, impiego giovanile, costituzione e antifascismo, rigenerazione urbana. Oltre al dibattito in presenza, ogni incontro sarà registrato e trasformato in un podcast, disponibile sulle principali piattaforme di streaming come Spotify, Apple podcasts e Google podcasts. Prima di ogni evento verrà inoltre condotto un sondaggio online attraverso i canali social di Cgil Bari, invitando il pubblico a esprimere domande e suggerimenti sui temi dell'appuntamento successivo. Si comincia il 7 marzo da Lab Bari. Gli appuntamenti successivi sono il 19 aprile alla ondazione Di Vagno, Conversano; il 15 maggio alle Officine culturali, Gravina in Puglia; il 12 giugno al Mat, Terlizzi; il 10 settembre all'Officina degli esordi, Bari; il 9 ottobre a Palazzo de Mari, Acquaviva delle fonti.





