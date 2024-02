Comunali Bari: Leccese,'primarie o unitarie purché non elitarie'

"Diamo fiducia ai cittadini senza veti. Chiamiamole primarie o anche unitarie, purché non siano elitarie". Lo ha detto il candidato sindaco del Pd per le amministrative di Bari, Vito Leccese, durante il suo intervento alla convention 'Andiamo'. L'altro candidato, l'avvocato Michele Laforgia, sostenuto tra l'altro da Sinistra italiana, preferisce il termine 'unitarie'.

"Andiamo avanti senza paura - ha aggiunto Leccese - come hanno fatto Maro Lacarra, Paola Romano e Pietro Petruzzelli a cui voglio rivolgere un ringraziamento. A volte il passo più difficile può essere un passo indietro", ha detto ricordando la loro scelta di rinunciare alla candidatura. "In un mondo in cui tutti sgomitano per il proprio successo - ha spiegato - voi avete messo al primo posto la nostra comunità".

Leccese ha detto che "nessuna città può vivere di rendita, noi abbiamo il dovere di proseguire quello che abbiamo cominciato e possiamo farlo perché conosciamo la macchina amministrativa". "Vogliamo una città verde e sostenibile - ha spiegato dal palco - con nuovi parchi e un trasporto pubblico efficiente. Una città con i suoi 38 chilometri di costa accessibili. Entro il 2026 vedremo sorgere il parco Costa Sud dove ora c'è il degrado".

Leccese ha chiarito che "vogliamo una città della cultura, della ricerca e della conoscenza", ma anche "una città dei diritti, che prosegue la sue politiche contro le discriminazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA