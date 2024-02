Comunali Bari: Decaro, 'saremo uniti, primarie sono primo passo'

"E' una giornata importante per noi e per la nostra comunità. La città in questi anni è diventa sempre più orgogliosa, vuole continuare a crescere, a guardare con fiducia al futuro e non ci avrebbe capito se non fossimo andati uniti". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della convention 'Andiamo' in corso nel capoluogo pugliese per presentare Vito Leccese, candidato sindaco a Bari del Pd per le amministrative di giugno.

"Questa città - ha aggiunto Decaro - ha fiducia in questa comunità politica e amministrativa perché negli anni questa città non l'abbiamo mai tradita. Andremo ancora una volta uniti, le primarie saranno un primo passaggio, sapremo trovare il passo giusto per camminare tutti insieme, uniti, e migliorare le condizioni di vita della città". Quanto alle primarie, Decaro ha spiegato che "le regole le abbiamo, sono le regole che abbiamo scritto venti anni fa e hanno portato Nichi Vendola, Michele Emiliano, Antonio Decaro e qualche mese fa anche la segretaria del mio partito a vincere le primarie". "Poi - ha aggiunto - sarà il tavolo della coalizione che deciderà come organizzarsi nei prossimi giorni".

"Se questa comunità politica mi chiederà di continuare il mio percorso politico ci penserò - ha aggiunto - a breve ci sono le consultazioni europee e credo sia importante per il nostro Paese avere un Sud con la testa alta in Europa, dove si decide ormai tutto. L'Europa del manifesto di Ventotene che rispetta i diritti di tutti, anche il diritto di manifestare. Quello che è successo in questi giorni a Firenze e Pisa ci fa capire che i manganelli non sono mai la soluzione".



