Pd Puglia, 'straordinaria partecipazione a evento con Leccese'

"'Andiamo a vincere!' L'Assemblea pubblica con Vito Leccese, promossa dal Partito democratico, è stata un grande successo di partecipazione". Lo dichiara Domenico De Santis, segretario del Pd Puglia. "Mi scuso pubblicamente - afferma - con le centinaia e centinaia di militanti, cittadini, donne e uomini, che non sono riusciti ad entrare in sala e non hanno potuto seguire la presentazione di Vito Leccese e delle idee del Pd. L'appuntamento presso lo Showville è iniziato con oltre un ora di ritardo per lo straordinario afflusso di persone".

"Il bellissimo discorso di Michele Emiliano, Antonio Decaro e Daniela Mazzucca - prosegue - hanno raccontato il grande cambiamento che la città di Bari ha vissuto in questi anni. Vito Leccese nel suo intervento ha raccontato il suo entusiasmo, la sua passione giovanile, le sue battaglie ambientaliste, dal risanamento della fibronit al risanamento dei waterfront cittadini".

"Sono contento per la presenza di Michele Laforgia all'incontro - conclude De Santis - perché con le primarie abbiamo unito la coalizione per battere le destre. Le regole le decideremo insieme, certo noi siamo per una partecipazione in tutti i quartieri, con confronti precedenti e massima trasparenza di partecipazione".



