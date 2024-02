Al Petruzzelli la magia del pianoforte dei fratelli Jussen

Le "star del pianoforte" Lucas e Arthur Jussen, fratelli olandesi di 30 e 26 anni, tornano al Petruzzelli mercoledì 28 febbraio alle 20.30. Ambasciatori della musica classica del panorama internazionale, daranno vita alle composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Jörg Widmann, Claude Debussy e Sergej Rachmaninov.

Il loro stile simbiotico e la raffinatezza delle loro interpretazioni hanno conquistato pubblico e critica durante le loro esibendosi nei teatri più prestigiosi del mondo. "Dirigerli è come guidare una coppia di Bmw", ha esclamato il direttore d'orchestra Michael Sch›nwandt parlando dei due pianisti dopo averli diretti in concerto.

Nell'agosto 2023, Lucas e Arthur Jussen si sono esibiti con la Boston Symphony Orchestra, diretta da Kazuki Yamada al festival di Tanglewood. E ancora al Rheingau Musik Festival, Gstaad e Amsterdam. Con la Sinfonieorchester Basel hanno aperto la stagione concertistica 2023-24 nella città di Basilea. Hanno debuttato con la Gewandhausorchester Leipzig, Wiener Symphoniker, Philharmonia Orchestra di Londra e Taiwan Philharmonic.

I progetti itineranti li portano in giro per l'Europa insieme alla London Philharmonic Orchestra e al Orchestra Sinfonica della Città di Birmingham. Questa stagione sono 'artists in residence' con l'orchestra Sinfonica di Milano GiuseppeVerdi. In recital possono essere ascoltati ad Amburgo, Berlino, Bratislava, Praga, Anversa, Bruxelles, Chicago, Abu Dhabi, Hong Kong e Taiwan.

Registrando esclusivamente con la Deutsche Grammophon dal 2010, il loro cd di debutto con opere di Beethoven ha ricevuto il disco di platino e il premio del pubblico Edison Klassiek.

Biglietti in vendita al Botteghino del teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it.



