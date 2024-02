Madama Butterfly al Petruzzelli, dialogo sull'opera con Mattioli

L'eleganza della fragilità di una giovane donna che sogna l'amore. La bellezza di un'opera in tre atti che ha segnato la storia della lirica italiana. Madama Butterfly di Giacomo Puccini sarà protagonista al teatro Petruzzelli di Bari a partire dal prossimo 27 febbraio alle 19 quando Alberto Mattioli, giornalista e critico musicale, terrà una 'conversazione sull'opera' nel foyer del politeama.

L'opera andrà invece in scena dal 3 al 10 marzo con la regia di Pier Luigi Pizzi che è autore anche delle scene e dei costumi. La prima, in programma domenica 3 marzo alle ore 18, vedrà come maestro d'orchestra Giacomo Sagripanti mentre maestro del coro sarà Giovanni Farina. Due le attrici che vestiranno i panni della protagonista Cio-Cio-San: nelle date del 3, 6, 8 e 10 marzo sarà Vittoria Yeo; il 5,7 e 9 marzo invece toccherà a Michiko Takeda.

I biglietti per tutti gli spettacoli in programma per la stagione d'opera e balletto e per la stagione concertistica del Petruzzelli sono in vendita al botteghino del Teatro e su www.vivaticket.it.



