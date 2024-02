Il Torino ha battuto 2-0 il Lecce nel primo anticipo della 25/a giornata di serie A, tornando alla vittoria dopo i pareggi con Salernitana e Sassuolo. Il Toro è andato in vantaggio al 5' della ripresa con Bellanova e quando al 25' i pugliesi sono rimasti in 10 per espulsione di Pongracic per doppia ammonizione la difesa dei tre punti è stata più facile per la squadra di Juric, che ha raddoppiato con Zapata al 36'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA