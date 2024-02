Inaugurata la stazione Fal di "Potenza Inferiore Scalo"

E' stata inaugurata stamani, la nuova stazione delle Ferrovie Appulo Lucane (Fal) di "Potenza Inferiore Scalo", che, con un investimento di 438 mila euro, è stata trasformata "in un sito più accessibile, moderno e ristrutturato" per un importo di 438 mila euro di lavori e che consentirà l'implementazione dei servizi metropolitani e l'aumento dei chilometri dagli attuali 14.700 ad oltre 68.000. I lavori hanno anche riguardato nuovi servizi di accessibilità, il recupero funzionale del fabbricato viaggiatori e l'adeguamento della banchina a favore delle persone con disabilità. La stazione è stata dotata di tornelli, monitor informativi, biglietteria automatica, luci a led, servizio wifi gratuito per gli utenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA