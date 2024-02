Ex Ilva: Urso, 'su aiuti a indotto azienda non collabora'

"L'azienda a oggi non ha fornito alcuna informazione estratta dai propri database in merito alle imprese che possono utilizzare gli strumenti che abbiamo messo in campo con il decreto legge". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in videocollegamento con un evento della Cgil Puglia a Bari. "Le informazioni fino a oggi trasmesse - ha aggiunto - sono parziali, per esempio non è stata comunicata la composizione del debito, e se si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili. Ci si è limitati, in misura incompleta, a informazioni su alcune decine di imprese a fronte di qualche migliaio".

Urso ha chiarito che "non è così che si procede. Si procede fornendo informazioni necessarie per poter valutare il credito, altrimenti nessuno può acquisire crediti che non sono stati valutati". "Ci sembra - ha detto il ministro - che non ci sia stata una collaborazione dell'azienda per consentire che i propri fornitori potessero utilizzare gli strumenti che il governo ha messo in campo e che mi auguro siano convertiti in legge con il concorso costruttivo del Parlamento".





