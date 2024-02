Al Bano, non sono a Sanremo ma spiritualmente sono con trattori

"No, non vengo a Sanremo, ma spiritualmente sono lì, a sostenere la protesta degli agricoltori". A dirlo è Al Bano, raggiunto telefonicamente dall'ANSA. "La loro è una sacrosanta richiesta ed è giusto che il buon Amadeus dia loro voce sul palco dell'Ariston. Non è il caso che vada io: questa è la protesta degli agricoltori, non dell'agricoltore singolo", ha aggiunto.

Da agricoltore nella sua Cellino San Marco quali sono i problemi dei lavoratori della terra? "Chi andrà sul palco saprà esporre alla grande quali sono le problematiche del settore. Io comunque mi dico sempre: "Meno male che fai il cantante, puoi sistemare le assurde spese che ci sono da affrontare".



