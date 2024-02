Calcio: Bari, arriva Iachini al posto dell'esonerato Marino

Sulla panchina del Bari siederà l'allenatore con il berrettino yankee: Beppe Iachini, sessant'anni a maggio, sarà il nuovo tecnico dei pugliesi. E' in arrivo in città per l'ufficializzazione dell'intesa con il club, che nei giorni scorsi ha esonerato Pasquale Marino.

Iachini dovrebbe sottoscrivere un accordo fino a giugno 2025.

Il tecnico marchigiano è stato preferito a Fabio Cannavaro, che in un primo momento era stato contattato dal ds Ciro Polito: gli umori social della piazza hanno fatto cambiare idea alla società.

Beppe Iachini è il terzo allenatore della stagione del Bari, dopo Michele Mignani e Pasquale Marino. La squadra, che finora ha espresso un calcio molto modesto, naviga a ridosso delle zone basse della classifica di serie B.



