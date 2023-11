Alta velocità, approvato progetto nuova fermata Foggia Cervaro

E' stato approvato in conferenza dei servizi il progetto definitivo della nuova fermata AV Foggia Cervaro, sulla linea Foggia-Caserta. Lo comunica in una nota Rfi. "L'approvazione del progetto (che ammonta a 47,2 milioni di euro), a cui seguirà l'emissione della validazione del progetto nonché l'avvio delle procedure negoziali, segna - viene riferito - un ulteriore importante passo nello sviluppo degli interventi di Rete ferroviaria italiana nel comune di Foggia".

L'attivazione della nuova fermata, nell'area sud-orientale della Città, è prevista entro giugno 2026 e consentirà ai treni da e per Roma e Napoli di servire il capoluogo dauno "senza effettuare il movimento di ingresso uscita nell'attuale stazione di Foggia, riducendo di fatto i tempi di percorrenza e aumentando al tempo stesso l'accessibilità al sistema ferroviario".

Nell'ambito del progetto è prevista anche "la realizzazione di tronchini di attestamento dei treni regionali nella stazione di Cervaro, che garantirà una più agevole gestione della circolazione". L'opera, funzionale anche al futuro collegamento Napoli-Bari, consentirà inoltre "di incrementare il numero di treni passeggeri e merci e di migliorare la gestione del traffico ferroviario nel nodo di Foggia".



