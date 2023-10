La Fondazione Di Vagno digitalizza collezioni e documenti

Collezioni di libri stampati, collezioni archivistiche, documentarie e iconografiche della Fondazione Di Vagno saranno digitalizzate e fruibile alla comunità grazie al progetto Digitsmart 'Sustainable and smart digitalization in public service sector', finanziato per 250mila euro dal Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Secondo quanto comunicato dalla fondazione Di Vagno "il materiale proviene da donazioni o depositi di studiosi e bibliofili, così come da personalità rilevanti per la storia civile e sociale della regione Puglia nel 20esimo secolo". Il meeting di lancio del progetto si è tenuto a Conversano, in provincia di Bari, nella sede della Fondazione. La stessa Fondazione è partner dell'iniziativa insieme con Romagna Tech, in Emilia-Romagna, e la città croata di Kastela (partner capofila).

"È con grande entusiasmo che la Fondazione Di Vagno partecipa al progetto europeo Digitsmart. Per noi - ha affermato la presidente della Fondazione Daniela Mazzucca - questo progetto non è solo un insieme di attività, ma rappresenta un impegno collettivo per preservare e valorizzare il nostro patrimonio archivistico e culturale attraverso la digitalizzazione".

"Rendendo accessibili gli archivi storici alla comunità e alle generazioni future, intendiamo - ha concluso - contribuire alla promozione della nostra storia e cultura non solo a livello locale ma anche a livello europeo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA