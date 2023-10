Terza tappa nel barese per Ruote nella Storia di Aci

A Corato Ruote nella Storia conquista appassionati e cultori di vetture d'epoca e curiosi che hanno partecipato alla terza tappa 2023 del raduno di ACI Storico con l'Automobile Club d'Italia svoltasi in Provincia di Bari.

L'Automobile Club Bari Bat, presieduto da Francesco Ranieri e diretto da Maria Grazia De Renzo, ha contribuito alla realizzazione di tre tappe della manifestazione in questa stagione: a Noicattaro lo scorso 28 maggio, la due giorni (1 e 2 luglio) dedicata alle Fiat Barchette tra Bari, Conversano, Castello Aragonese, Castel del Monte, Corato e Andria, e l'appuntamento a Corato lo scorso 8 ottobre.

"Sono iniziative che noi promuoviamo per incentivare il turismo storico con veicoli storici - ha sottolineato il Presidente di AC Bari Ba - Per noi è una grande soddisfazione e stiamo crescendo sempre più con una notevolissima partecipazione. È stata una splendida giornata a Corato".

"Risultato oltre ogni aspettativa - ha evidenziato la Direttrice dell'Automobile Club Bari Bat - abbiamo avuto modo di partecipare alle degustazioni dei prodotti tipici, come il vino Mare Mosso offerto dalle Cantine Torrevento insieme ai prodotti della Micco Confetture che ci ha offerto una selezione di sott'olio di loro produzione con annessa spiegazione delle modalità di produzione. L'unione dell'Automobile Club Bari Bat e della Proloco di Corato si è rivelato un connubio vincente, certamente da ripetere".

Ben le auto storiche hanno sfilato tra le strade di Corato.

Tra le vetture, diversi modelli del gruppo Targa Puglia, una Chevrolet Bel Air del 1954, un'Alfa Romeo 2600 Sprint del 1965, una Fiat 124 Spider 1400 del 1967, una Citroen 2CV del 1968, una Ford mustang del 1968, una Porsche 911 del 1970, una Volkswagen 1300 Maggiolino del 1970, una Lancia Fulvia 1300 HF del 1971, un'Alfa Romeo GTV 2000 del 1971, un'Alfa Romeo Duetto 1300 del 1972, una BMW 3.0 CSL del 1972, una Lancia Gamma Coupé del 1972, una Fiat Coupé 1800 del 1975, una Alfa Romeo Alfetta 2000 del 1978, un'Alfa Romeo Duetto 2000 del 1988 e alcune più moderne Fiat Barchetta di colori e anni differenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA