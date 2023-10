Procura, grande soddisfazione per la sentenza Norman Atlantic

"Grande soddisfazione" viene espressa dal procuratore della Repubblica di Bari, Ropberto Rossi, per la sentenza del processo Norman Atlantic, conclusosi oggi con la condanna di tre dei 32 imputati, per molti dei quali il Tribunale ha disposto il non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati, per altri deciso per l'assoluzione.

"E' stato accolto - continua Rossi - l'impianto accusatorio.

Purtroppo questa tipologia di reati è difficilmente compatibile con il nostro ordinamento. Nonostante il lavoro enorme dei giudici, si è dovuta dichiarare la prescrizione. "Per quanto riguarda gli armatori greci, questi sono stati già condannati in Grecia", conclude il procuratore riferendosi alla decisione dei giudici di dichiarare il 'non doversi procedere' nei confronti di Fantakis Pablos, Chatzavramidis Lazaros, Sotiropoulos Dimosthenis, Katsanevaki Georgios e Vardinogianni Ioannis "per violazione del divieto di secondo giudizio".



