Ricercato per condanna in Romania, 21enne arrestato a Barletta

Un 21enne romeno è stato arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria a Barletta perché destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria della Romania per reati contro il patrimonio commessi nel suo Paese di origine e per cui deve espiare dieci mesi di reclusione.

La sua identificazione è stata possibile grazie a un borsone lasciato su una delle banchine della stazione di Barletta. A trovare la borsa da viaggio sono stati i poliziotti che l'hanno presa in custodia convinti che fosse stata lasciata da un viaggiatore distratto. Dopo qualche minuto, due persone - il 21enne e un suo conoscente - hanno cominciato nervosamente a camminare sull'area di attesa dei treni cercando tra le panchine e gli altri viaggiatori qualcosa. Gli agenti insospettiti si sono avvicinati ai due e dopo alcune domande, controlli e verifiche hanno identificato il 21enne che a breve, dopo l'arresto in Italia, partirà per la Romania in esecuzione della estradizione richiesta dalla autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA