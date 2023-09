In Puglia in crescita casi Covid, +14,4% in sette giorni

Anche in Puglia sono in aumento i contagi Covid-19 provocati dalle nuove varianti: secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, nella settimana dal 7 al 13 settembre si è registrato un aumento dei nuovi casi del 14,4% rispetto alla settimana precedente. In termini percentuali, l'incremento maggiore si è avuto nella provincia Bat, +66,2%, a seguire Bari (+28%), Taranto (+17,2%), Brindisi (+11,6%), Lecce (+3,2%), mentre l'unica provincia che ha avuto un calo dei contagi è quella di Foggia (-7,4%). L'occupazione dei posti letto negli ospedali resta, tuttavia, sotto la media nazionale ed è pari al 2,2% in area medica e dello 0,6% nelle terapie intensive.



