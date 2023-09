Arriverà domani nel porto di Bari la Geo Barents con a bordo i 31 migranti salvati in un'operazione di soccorso nel Mar Mediterraneo dalla nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere. L'arrivo è previsto intorno alle 14, come fanno sapere dalla ong, ma l'orario è legato alle condizioni di navigazione, e potrebbero esserci delle modifiche.

A bordo ci sono diversi minori non accompagnati, comunicano da Medici Senza Frontiere.



