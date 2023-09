Novis games vince l'edizione 2023 di DigithOn

È Novis Games la startup vincitrice dell'edizione 2023 di DigithOn la maratona digitale che si è conclusa oggi a Bisceglie, in Puglia. I suoi inventors, a cui sono andati i 10mila euro messi in palio da Confindustria Bari- Bat, hanno proposto un ambiente di gioco che consente agli sviluppatori di creare modalità accessibili a persone cieche e ipovedenti nei loro videogiochi. "Saremo sempre al fianco di DigithOn", ha detto Sergio Fontana, presidente di Confindustria Bari- Bat evidenziando che la maratona "accende i riflettori sulla nostra terra e porta cervelli da tutta Italia, guarda all'innovazione puntando sul capitale umano per creare valori e ricchezze".

"Tra le startup premiate ce ne sono diverse che mostrano una sensibilità sociale molto elevata, che hanno in comune l'attenzione verso chi ha bisogno di sostegno e di aiuto, verso le persone anche al tempo dell'Intelligenza artificiale che non ci sostituisce ma ci aiuta ad affrontare le necessità: deve essere un copilota ma ognuno di noi è il pilota che deve accompagnarlo", ha aggiunto il fondatore della iniziativa digitale, Francesco Boccia. Riconoscimenti messi a disposizione dagli altri sponsor sono andati, fra gli altri, a Floaty (premiata da Intesa Sanpaolo innovation center) che si propone di rivoluzionare la purificazione dell'acqua per la salvaguardia dell'ecosistema e Guardian - Safely Around, un sistema di machine learning che codifica i segnali di pericolo in alert, automatizzando la chiamata di soccorso a cui Tim ha dato 2.500 euro. Il premio Aws Award assegnato da Amazon come riconoscimento di 10.000 di crediti per servizi Aws, è andato a Live information System, una multi-piattaforma software che collega dispositivi IoT e sensori, trasformando gli edifici in edifici intelligenti, efficienti e sostenibili.



