Uniti per l'Ucraina invierà da Bari un'ambulanza per i feriti

(ANSA) - BARI, 09 GIU - Un'ambulanza da Bari in Ucraina carica di beni di prima necessità: è il risultato raggiunto dall'associazione Uniti per l'Ucraina che domani scenderà in piazza per protestare in particolare contro l'ultimo attacco della Russia alla centrale idroelettrica di Kakhovka.

L'appuntamento è alle ore 17 davanti alla sede del consolato onorario russo del capoluogo pugliese.

"Siamo una giovane associazione, nata a fine gennaio di quest'anno", racconta la presidente Oksana Rohova, e "nonostante i limiti logistici abbiamo raccolto pacchi di viveri, medicinali, soldi. Per ora non abbiamo una sede fissa, per cui ritiriamo noi le donazioni. Tra due settimane partirà invece un'ambulanza che abbiamo acquistato e riparato, che andrà in Ucraina carica di beni di prima necessità". "Adesso che ci stiamo attrezzando meglio e spediremo più pacchi e organizzeremo più manifestazioni".

La manifestazione di domani nasce per sollecitare la comunità internazionale a "condannare fermamente l'attacco terroristico russo alla centrale idroelettrica di Kakhovka: l'esplosione della diga del Kakhovka - dichiara Rohova - è terrorismo artificiale e ambientale, il più grande disastro causato dall'uomo in Europa negli ultimi decenni, un'altra manifestazione del genocidio della Russia contro gli ucraini.

Questa è la risposta del Cremlino ai paesi che chiedono colloqui di pace con la Russia". (ANSA).