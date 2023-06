Anteprima Bari Piano Festival, Lucchesini incanta il Petruzzelli

(ANSA) - BARI, 06 GIU - Un'anteprima eccezionale, con il recital del pianista Andrea Lucchesini che per oltre 40 minuti ha incantato il pubblico riunito nel foyer del teatro Petruzzelli di Bari con le sue contaminazioni fra musica barocca e contemporanea. Ha preso il via la sesta edizione di Bari Piano Festival, che tornerà con numerosi eventi e novità fra il 22 e 29 agosto nell'ambito della Festa del mare. Anche quest'anno la musica uscirà dai teatri e dai conservatori per essere a disposizione di tutti in location diverse, dalla spiaggia cittadina di Torre Quetta al sagrato della basilica di San Nicola fino a Santa Chiara.

Le primissime novità sono state presentate dal direttore artistico Emanuele Arciuli, alla presenza dell'assessora comunale alle Culture Ines Pierucci, del sovrintendente della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari Massimo Biscardi e e della consigliera di amministrazione del Teatro pubblico Pugliese Madalena Tulanti. "E' un'edizione nel segno della continuità perché la formula piace al pubblico - dice Arciuli -. I concerti di apertura e chiusura si svolgeranno a Torre Quetta, al tramonto". Il primo affidato a Gregory Privat, il secondo a Baptiste Trotignon, con un'appendice con protagonista il deejay Vito Arpino.

"Ci saranno anche improvvisazioni dell'americano Jed Distler - prosegue Arciuli - e poi Thollem McDonas, Davide Cabassi, Gile Bae e Roger Muraro". In programma anche il concerto-conversazione con Carlo Boccadoro e Arciuli. Oltre a presentazioni di libri e arte visiva. Pierucci ha ricordato che "grazie a questo festival possiamo avvicinarci a musiche e culture apparentemente lontane". Tulanti ha invece ricordato la funzione formativa del Teatro pubblico pugliese "aiutata dalla contaminazione fra musica antica e contemporanea". (ANSA).