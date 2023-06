Bari ricorda Tommaso Fiore, sindaco 'era uno spirito libero'

(ANSA) - BARI, 04 GIU - "Oggi ricordiamo una delle figure politiche e intellettuali più importanti e significative della nostra terra. Personalità poliedrica di straordinario spessore intellettuale, spirito libero e democratico, Tommaso Fiore è stato un'ispirazione per tutti coloro nella prima metà del secolo scorso hanno lottato per una terra più giusta, in difesa della libertà, per la democrazia contro il fascismo". Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che questa mattina, con i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Altamura, ha deposto una corona di fiori sulla tomba di Tommaso Fiore nel cimitero monumentale di Bari. L'iniziativa rientra nelle manifestazioni organizzate per celebrare l'intellettuale, scrittore e uomo politico altamurano a 50 anni dalla sua morte.

"Un socialista autentico - ha proseguito Decaro - che insieme a Gaetano Salvemini e Guido Dorso ha creduto nella forza della cultura e della libera espressione come strumento per il rinnovamento del nostro paese e per l'emancipazione del Mezzogiorno. Era punto di riferimento per tutti: intellettuali, contadini, persone umili, per i giovani e per tutte quelle persone che qui nel mezzogiorno e per il mezzogiorno hanno scelto di fare politica".

"Tommaso Fiore - ha concluso - è stato un profondo conoscitore delle questioni meridionaliste e non ha mia lesinato impegno né critiche. Tommaso Fiore è stato un sindaco, un uomo delle istituzioni, un antifascista convinto. Un altamurano e un pugliese amante di questa terra e del suo popolo che anche grazie ai suoi insegnamenti ha saputo farsi strada e trovare la forza del suo riscatto. Noi oggi ci sentiamo tutti orfani di figure come quella di Tommaso Fiore e di una stagione come in cui la politica era soprattutto quell'arte nobile per la conquista di diritti per tutti". (ANSA).