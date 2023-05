In aeroporto Brindisi inaugurata postazione per cicloviaggiatori

(ANSA) - BARI, 29 MAG - Anche l'aeroporto del Salento ha da oggi un servizio dedicato ai cicloviaggiatori, con una postazione attrezzata per il montaggio e lo smontaggio della bici, segnaletica, percorsi guidati e informazioni sui canali istituzionali di Aeroporti di Puglia. Il bike facility point è stato inaugurato oggi nell'aeroporto di Brindisi ed è il secondo in Italia, dopo quello del Karol Wojtyla di Bari. Alla inaugurazione erano presenti l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

Il set di soluzioni per facilitare l'accessibilità degli aeroporti di Bari e Brindisi ai viaggiatori in bici è stato realizzato da Aeroporti di Puglia SpA su iniziativa dell'assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, quale azione pilota del progetto di cooperazione transnazionale Mimosa.

