Cadavere di un uomo ritrovato in un pozzo a Cerignola

(ANSA) - FOGGIA, 27 MAG - Il cadavere di uomo è stato ritrovato poco fa in un pozzo che si trova in contrada San Vito Cerina nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia. Il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposizione. Nella stessa zona nell'aprile del 2014 si persero le tracce di un uomo e gli investigatori sono al lavoro per verificare se possa esserci un collegamento. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia. (ANSA).