Asset Puglia,eseguiti 92 interventi contro rischio idrogeologico

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Il piano Taranto futuro prossimo, che accompagna la transizione socio-economica della città in chiave sostenibile, il supporto agli enti pubblici del territorio e al comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026. E, ancora, il piano regionale della mobilità ciclistica e quello della logistica, oltre alla promozione di campagne sulla guida sicura e la mobilità sostenibile. Sono solo alcuni dei progetti e delle attività che vedono in campo Asset, l'agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio della Regione Puglia.

I risultati dei primi cinque anni di lavoro sono stati illustrati questa mattina a Bari alla presenza del governatore Michele Emiliano e del direttore generale dell'agenzia Elio Sannicandro. L'ente è in prima linea anche sulla prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso diverse valutazioni ambientali strategiche fra le quali quella sul nuovo ospedale di Andria e sul piano di sviluppo Nardò technical center. L'agenzia collabora anche con il Cnr e con l'università Aldo Moro di Bari per l'aggiornamento delle cartine geografiche integrate, fornendo anche supporto tecnico-amministrativo al commissario di governo contro il rischio idrogeologico in Puglia. In questo ambito sono già stati completati e collaudati 92 interventi, mentre altri 21 sono in corso avanzato di realizzazione.

Sono 27 i progetti approvati in fase di appalto e 35 gli interventi finanziati in fase di progettazione. Numerosi anche gli interventi in tema di valorizzazione del patrimonio culturale, fra i quali spiccano il progetto di segnaletica infografica lungo la via Francigena e la riqualificazione dei padiglioni della Fiera del Levante di Bari. (ANSA).