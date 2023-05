Al via il 55esimo rally del Salento, auto storiche e moderne

(ANSA) - BARI, 26 MAG - Il 55esimo rally del Salento, in programma a Lecce oggi e domani, è entrato nel vivo. Questa mattina 53 equipaggi hanno superato la fase preliminare di ammissione alla gara nel circuito internazionale Karting Pista Salentina, nella marina di Torre San Giovanni, e nel tardo pomeriggio si sfideranno nel primo impegno cronometrato. Un prologo che darà il primo volto alla classifica e che vedrà partire alle 19.35 i concorrenti della gara riservata alle auto storiche e, successivamente, alle 20.20 le vetture moderne.

Tutti presenti i protagonisti del campionato italiano rally asfalto. L'elenco degli ammessi alla partenza conta due sole defezioni: l'equipaggio numero 23 Porro-Contini, su Toyota Yaris, e il numero 45 Garzia-Primiceri, su Peugeot 106. Tra le storiche, invece, unico assente l'equipaggio numero 103 Totisco-Totisco su Opel Manta 400.

La tarda mattinata e il primo pomeriggio sono stati anche animati dallo Shakedown, il test con vetture da gara che si è svolto su un tratto della prova di Specchia e che i concorrenti affronteranno poi in gara domani. Gli equipaggi hanno potuto raccogliere le prime impressioni sulle condizioni dell'asfalto, intervenendo sugli assetti e sulle regolazioni delle auto. Tra i piloti che si sono maggiormente messi in evidenza, il già vincitore del campionato edizione 2020 e della gara nell'anno prima, Corrado Fontana. (ANSA).